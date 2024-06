Basketball-Bundestrainer Herbert über Depressionen: „Alkohol half, zu vergessen“

Die schweren Phasen erlebte der Trainer nach eigener Schilderung unter anderem im Herbst 2010, als er noch für die Skyliners aus Frankfurt arbeitete. Er habe in einem Trainingslager ein paar Worte an die Mannschaft richten wollen. „Aber plötzlich konnte ich nicht mehr sprechen. Mein Kopf war leer, ich war orientierungslos, komplett verloren in dieser Halle. Da war nur noch ein Gefühl in mir: Panik“, erzählte Herbert, über den im Juni das Buch „Die Jungs gaben mir mein Leben zurück“ erscheint.