Basketball Herbert lobt Basketballer Schröder: „Überragender Anführer“

Schröder spielt seit 2014 in der Nationalmannschaft. Geht es nach dem Profi der Toronto Raptors, wird die Führungsrolle in mittelfristiger Zukunft aber Youngster Franz Wagner übernehmen. „Er wird in den nächsten Jahren in der NBA, aber auch bei der Nationalmannschaft das Gesicht komplett sein“, sagte Schröder bei Magentasport über den 21 Jahre alten Wagner. Ihm selbst bedeute es „alles, den Adler auf der Brust zu tragen“.