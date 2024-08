Nach Ende als Nationalcoach Herbert legt mit den Bayern-Basketballern los

Die Bayern-Basketballer bestreiten in ihrer Vorbereitung ein erstes, internes Testspiel am kommenden Samstag gegen den Liga-Konkurrenten Bamberg. Der erste öffentliche Auftritt der Mannschaft ist bei einem Turnier vom 5. bis 7. September in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana angesetzt. Herberts neues Team bestreitet seinen Bundesliga-Auftakt dann am 20. September (20.00 Uhr) zuhause gegen die Niners Chemnitz.