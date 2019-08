ALBA-Legende : Harnisch: Gute WM-Chance für Basketballer auf Top Acht

Henning Harnisch glaubt an ein gutes WM-Abschneiden der deutschen Basketballer. Foto: Rainer Jensen.

Berlin Der frühere Nationalspieler Henning Harnisch traut den deutschen Basketballern bei der WM in China mindestens den Einzug ins Viertelfinale zu.

Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl trifft in der Vorrunde der Weltmeisterschaft (31. August - 15. September) auf Frankreich, die Dominikanische Republik und Jordanien. „Generell muss man sagen, dass es wohl noch nie eine deutsche Mannschaft mit so viel Tiefe gab“, sagte Harnisch. „Wir haben so viele gute Spieler, die Erfahrung und hohes Niveau haben. Außerdem mit Dennis Schröder einen sehr dominanten Aufbauspieler.“