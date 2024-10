Basketball-Eurocup Hamburger Basketballer spielen in Bulgarien gegen Jerusalem

Das dritte Spiel der Towers Hamburg im Basketball-Eurocup steht auch unter dem Eindruck der kritischen Situation in Nahost. Der Bundesligist trifft am Mittwoch (19.00 Uhr) in der Gruppe B auf Hapoel Jerusalem. Aus Sicherheitsgründen findet die Partie nicht in Israel, sondern in Samokov in Bulgarien statt. „Für mich persönlich ist das sehr präsent. Ich habe das immer wieder betont, dass wir in einem Ausweichland spielen müssen, ist tragisch“, sagte Cheftrainer Benka Barloschky.