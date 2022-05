Basketball-Bundesliga : Hamburg Towers verlieren Erfolgstrainer Calles

Hamburg Basketball-Bundesligist Hamburg Towers verliert seinen Erfolgstrainer Pedro Calles. Der 38 Jahre alte Spanier gab bei einer Pressekonferenz drei Tage vor Beginn der Playoffs seinen Abschied zum Saisonende bekannt.

Calles informierte Sportchef Marvin Willoughby und die Mannschaft noch vor dem ersten Viertelfinal-Spiel am Freitag (19.00 Uhr/Magentasport) bei den Telekom Baskets Bonn über seine Entscheidung. „Für mich war es wichtig, vor dem Start der Playoffs für klare Verhältnisse zu sorgen“, sagte er.

Über einen möglichen Abschied von Calles hatten zuvor das „Hamburger Abendblatt“ und das Basketball-Magazin „BIG“ berichtet. Den Spanier soll es nach zehn Jahren in Deutschland in seine Heimat ziehen; er sondiere den Markt dort. Die spanische Liga gilt als stärkste in Europa und wäre der nächste Karriereschritt für den Trainer.