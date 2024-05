Basketball Härtetest für Alba - Spannendes Süd-Duell für Bayern

„Den Spielern, die aus Verletzungen kamen, hat die Zeit sehr geholfen, wieder besser in Form zu kommen. Andere konnten sich erholen, da sie sehr müde waren. Jetzt ist jeder mehr oder weniger in derselben Verfassung“, sagte Alba-Coach Israel Gonzalez vor dem ersten Halbfinale gegen die Niners Chemnitz am Dienstag (20.30 Uhr/Dyn). Der Gewinner des Fiba Europe Cups setzte sich in vier hart umkämpften Partien gegen Rasta Vechta durch.