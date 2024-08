Bei Parteitag der Demokraten Gute-Nacht-Wünsche für Trump von US-Basketballtrainer Kerr

Nach dem Gewinn der Goldmedaille mit den USA bei Olympia in Paris hat sich Basketball-Nationaltrainer Steve Kerr klar gegen Präsidentschaftskandidat Donald Trump positioniert. „Ich werde jeden Tag dabei helfen, dass Menschen rausgehen und am 5. November Kamala Harris und Tim Walz als nächste Präsidentin und nächsten Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten wählen“, sagte Kerr in einer Rede beim Parteitag der US-Demokraten in Chicago und fügte hinzu: „Nach den jüngsten Resultaten und in den Worten des großen Stephen Curry können wir zu Donald Trump sagen: Gute Nacht!“