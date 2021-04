Basketball-Europameisterschaft : „Gute Gruppe“: Nowitzki beschert DBB-Team schweres EM-Los

Berlin Dirk Nowitzki hatte kein allzu glückliches Händchen: Die deutschen Basketballer stehen bei der Heim-EM 2022 vor schweren Aufgaben. Die Legende hofft, dass es seine Nachfolger besser machen als 2015.

„Wir haben ein schweres Los bekommen, es ist eine sehr, sehr gute Gruppe“, sagte Nowitzki nach der Ziehung am Donnerstag in Berlin. „Frankreich haben wir irgendwie immer, gegen die haben wir oft gespielt. Aber natürlich hoffe ich mit dem Heim-Publikum, dass sie es besser machen als wir 2015.“ Vor knapp sechs Jahren schied die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds bereits in der Heim-Vorrunde in Berlin aus, Nowitzki gab danach auf dem Parkett seinen sehr emotionalen Abschied aus dem Nationalteam.