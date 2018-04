Göttingen holt Australier Creek

Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat für die Schlussphase der Saison den australischen Nationalspieler Mitch Creek verpflichtet. Der 25-Jährige kommt vom australischen Erstligisten Adelaide 36ers und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Das teilte Göttingen am Ostermontag mit. "Er kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden und gibt uns für den letzten Monat der Saison mehr Vielseitigkeit", sagte BG-Coach Johan Roijakkers. Nach 27 Ligapartien ist Göttingen 15. der Tabelle. In Australien ist die Saison gerade beendet worden. Creek, der noch nie im Ausland gespielt hat, erreichte mit Adelaide das Finale, verlor dort aber gegen Melbourne United. Am Mittwoch soll er in Göttingen eintreffen.

(dpa)