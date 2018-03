Giessen 46ers verlängern mit A2-Nationalspieler Agva

Basketball-Bundesligist Giessen 46ers hat den Vertrag mit dem deutschen A2-Nationalspieler Mahir Agva um ein Jahr verlängert. "Mahir hat sich bei uns in dieser Saison gut entwickelt. Ich freue mich darauf, ein weiteres Jahr mit ihm zusammenzuarbeiten", sagte Trainer Ingo Freyer. Der 21 Jahre alte Center hat bislang alle 26 Saisonspiele für den Tabellenelften bestritten, davon acht von Anfang an. Agva, der mit der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) bei der Universiade im Sommer den fünften Platz holte, erzielte in der laufenden Spielzeit im Durchschnitt 6,9 Punkte und 4,3 Rebounds für Gießen. "Ich kann mich bei den 46ers optimal weiterentwickeln und kostbare Erfahrung sammeln", sagte Agva.

(sid)