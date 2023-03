Euroleague „Fünftes Spiel der Saga“: Bayern gegen Alba als Dauerduell

München · Die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Alba Berlin wird in dieser Saison zum Dauerduell. Nach zwei Bundesliga-Spielen und je einem Duell im Pokal und der Euroleague geht es am Freitag (20.30 Uhr/Magentasport) in München in der Euroleague zum fünften Mal gegeneinander.

16.03.2023, 15:59 Uhr

Albas Maodo Lo (l) wird nach dem Spiel von D.J. Seeley von Bayern München umarmt. Am Freitag treffen sie in der Euroleague zum fünften Mal in dieser Saison aufeinander. Foto: Andreas Gora/dpa

„Wir wollen ein sehr starkes Spiel zeigen, aber das wäre gegen Zalgiris oder gegen jedes andere Team nicht anders. Da es aber das fünfte Duell mit Alba ist, multipliziert das nur unser Verlangen nach einem starken Spiel“, sagte Bayerns Trainer Andrea Trinchieri. „Jeder Sieg gegen ein Team, auf das man noch einmal trifft, ist wichtig, denn du setzt den Ton.“ Pokalsieger Bayern hat bislang drei von vier Vergleichen gewonnen und gilt auch in der Meisterschaft als größter Herausforderer der Albatrosse, die zuletzt dreimal in Serie die deutsche Meisterschaft gewannen. Der Italiener Trinchieri nannte die Partie am Freitag „das fünfte Spiel dieser Saga“. Theoretisch sind in den Bundesliga-Playoffs fünf weitere Duelle zwischen Alba und Bayern möglich. Als Hauptrivale des Duos gelten die Telekom Baskets Bonn. In Europa hat nur noch der FC Bayern minimale Chancen auf das Weiterkommen. Die Hauptstädter sind nach nur sieben Siegen in 28 Euroleague-Partien Tabellenletzter. © dpa-infocom, dpa:230316-99-980136/3

(dpa)