Wechsel zu EuroLeague-Club Früherer NBA-Profi Ibaka verlässt Bayern-Basketballer

Ibaka dankte dem FC Bayern für das Vertrauen bei seiner Verpflichtung im vergangenen Jahr. „In einem Moment, als viele an mir zweifelten, hat mir der FC Bayern Basketball eine Chance gegeben“, sagte er in der Club-Mitteilung. Geschäftsführer Marko Pesic erklärte: „Dass Serge nach seiner erfolgreichen Zeit in der NBA bei uns in München seinen Schritt zurück nach Europa vollzog, empfinden wir auch im Rückblick als große Auszeichnung für unseren Verein.“