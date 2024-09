Basketball Franz Wagner will mit Orlando in NBA für Furore sorgen

In der vergangenen Saison hatte Orlando auch dank starker Leistungen der Wagner-Brüder erstmals seit einiger Zeit wieder die Playoffs erreicht, wo aber in der ersten Runde gegen die Cleveland Cavaliers Endstation war. In der neuen Saison, die am 22. Oktober beginnt, wollen Wagner und Co. weiter kommen. „Alles ist möglich. Die Playoff-Erfahrung wird uns sehr helfen. Wir wollen uns eine bessere Ausgangsposition verschaffen“, sagte Franz Wagner.