Basketball-WM : Frankfurts Herbert schwärmt vor WM-Duell von Rödl

Shanghai Der langjährige Bundesliga-Coach Gordon Herbert schwärmt vor dem WM-Duell seiner kanadischen Basketballer mit dem deutschem Team um einen Platz im vorolympischen Qualifikationsturnier vom Bundestrainer.

Beide Mannschaften waren bei der WM in China in der Vorrunde gescheitert. Der Sieger der Partie ist sicher bei einem Qualifikationsturnier im kommenden Jahr für Olympia 2020 in Tokio dabei. Auch der Verlierer besitzt aufgrund der guten Korbdifferenz derzeit gute Chancen. „Beide Teams sind enttäuscht damit, wo sie stehen. Jetzt geht es um den Stolz, beide spielen für ihre Nation“, sagte Herbert vor der Partie am Montag (14.00 Uhr/Magentasport) in Shanghai. „Es wird ein spannendes, interessantes Spiel.“