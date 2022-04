Basketball : Finale „im Rachen des Hais“: Bayern erzwingen Spiel fünf

München Münchens Basketballern fehlt noch ein Sieg, dann ist die Sensation gegen Barcelona perfekt. Die Gier, Geschichte zu schreiben, ist groß. Im „Do-or-die-Spiel“ am Dienstag ist alles möglich.

Dank einer defensiven Meisterleistung hatte das deutsche Top-Team das katalanische Starensemble 59:52 zermürbt - und in der Best-of-five-Serie im Playoff-Viertelfinale der Euroleague zum 2:2 ausgeglichen. Am Dienstag in Barcelona kämpfen die Münchner wie schon im Vorjahr gegen Mailand in einem entscheidenden fünften Spiel um den erstmaligen Einzug einer deutschen Mannschaft ins Final Four. Der Traum lebt.