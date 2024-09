Basketball Fiebich zum Playoff-Start: Bestes WNBA-Spiel ihrer Karriere

Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich hat mit der besten Leistung ihrer noch jungen WNBA-Karriere für einen perfekten Start ihrer Mannschaft in die Playoffs gesorgt. Beim 83:69 der New York Liberty gegen die Atlanta Dream kam die 24-Jährige auf ihren persönlichen Bestwert von 21 Punkten. Auch sonst hatte niemand mehr Zähler als sie. Früher am Tag war Fiebich ins All-Rookie-Team der Liga gewählt und damit als eine der besten neuen Spielerinnen in der besten Frauen-Basketball-Liga der Welt ausgezeichnet worden. „Das steht völlig außer Frage“, sagte Trainerin Sandy Brondello.