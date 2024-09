WNBA Fiebich und Sabally mit New York im Halbfinale der Playoffs

Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben in den WNBA-Playoffs das Halbfinale erreicht. Die New York Liberty holten im zweiten Spiel der Serie gegen die Atlanta Dream ein 91:82 und machten den Einzug in die nächste Runde damit bereits perfekt. Fiebich kam zwar nicht an ihre Ausbeute von 21 Punkten aus dem ersten Spiel heran, war aber erneut ein großer Faktor für New York und beendete den Abend mit neun Punkten, zwei Rebounds und einer Vorlage. Mit 36 Punkten und neun Vorlagen hatte Sabrina Ionescu einen überragenden Abend.