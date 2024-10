Frauen-Basketball Fiebich und Sabally mit Liberty in den WNBA-Finals

Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally stehen in der Final-Serie um die Meisterschaft in der WNBA. Gegen Titelverteidiger Las Vegas Aces holten die New York Liberty im vierten Spiel den notwendigen dritten Sieg in der Halbfinalserie. In der vergangenen Saison hatten sich beide Teams noch im Finale gegenübergestanden, mit dem besseren Ende für Las Vegas.