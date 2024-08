Basketball Fiebich und Sabally erreichen mit New York WNBA-Playoffs

Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally sind mit ihrem Team New York Liberty vorzeitig in die Playoffs der nordamerikanischen Liga WNBA eingezogen. Dank des 79:67-Erfolges bei Titelverteidiger Las Vegas Aces steht das Weiterkommen nach der regulären Saison bereits fest. Vorjahresfinalist New York ist schon zum insgesamt 19. Mal bei den Playoffs dabei und mit 23 Siegen bei nur vier Niederlagen das derzeit beste Team der Liga.