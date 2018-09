Uli Hoeneß will A-Lizenz für die EuroLeague

"Das ist unser Ziel", sagte der Präsident des FC Bayern im Saison-Vorschauheft des Magazins "BIG".

Derzeit sind elf der 16 EuroLeague-Starter im Besitz einer A-Lizenz. Die Münchner haben sich als deutscher Meister sportlich qualifiziert, für 2019/20 und 2020/21 hat Bayern Wildcards. Diese habe er nur unter gewissen Bedingungen angenommen, betonte Hoeneß: "Unsere Voraussetzung war: Wenn wir die Wildcard nehmen, legen wir großen Wert darauf, dass sich ein zweiter deutscher Vertreter sportlich qualifizieren kann."

Den jahrelangen Hauptkonkurrenten Brose Bamberg will Hoeneß bei erreichter Qualifikation von einem Start in der besten europäischen Liga überzeugen. Die Franken hatten nach dem verpassten Meistertitel einen Umbruch eingeläutet und zuletzt angekündigt, in den kommenden fünf Jahren in der Champions League unter dem Dach des Weltverbands FIBA anzutreten.

(lt/sid)