Basketball-Euroleague Fans prügeln sich: Ein lebensgefährlich Verletzter

Am Samstagabend waren laut Polizei gegen 22.45 Uhr etwa 60 Menschen am S-Bahnhof Prenzlauer Allee gewaltsam aneinandergeraten. Beteiligt waren Fans der Basketball-Vereine aus Athen und Piräus, wie eine Sprecherin des Lagedienstes sagte. Die beiden griechischen Clubs spielen am Wochenende in Berlin im Final Four der Euroleague. Panathinaikos Athen trifft am Sonntagabend im Finale auf Real Madrid, Olympiakos Piräus spielt gegen Fenerbahce Istanbul um Platz drei. Bereits vor den Halbfinals am Freitag war es an der Arena am Ostbahnhof zu Krawallen gekommen. Zwei Polizisten wurden dabei leicht verletzt.