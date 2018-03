EWE Baskets Oldenburg verpflichten Durand Scott

Die EWE Baskets Oldenburg haben vor dem Saisonendspurt in der Basketball Bundesliga (BBL) personell nachgerüstet. Der deutsche Meister von 2009 verpflichtete den US-Amerikaner Durand Scott bis zum Ende der laufenden Spielzeit. Der 28-Jährige kann als Shooting Guard und Small Forward eingesetzt werden. Die Oldenburger treten am Samstag (20.30 Uhr/Telekom Sport) am 27. Spieltag bei Tabellenführer Bayern München an. Den größten Teil der laufenden Saison stand Durand Scott für Memphis Hustle, dem Farmteam des NBA-Klubs Memphis Grizzlies, auf dem Parkett. Dort kam er in 31 Spielen im Schnitt auf 12,3 Punkte, 5,3 Rebounds und 2,3 Assists.

(sid)