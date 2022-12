Basketball : EWE Baskets Oldenburg erreichen Pokal-Endrunde

Oldenburg Dank einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Halbzeit haben die EWE Baskets Oldenburg die Pokal-Endrunde der Basketball-Bundesliga erreicht.

Die Niedersachsen gewannen in eigener Halle gegen die MLP Academics Heidelberg mit 85:83 (39:52) und erreichten damit das Top Four am 18./19. Februar 2023.