Basketball-EM : Evergreen im Finale: Frankreich fordert den Weltmeister

Berlin Nach dem Sieg über Gastgeber Deutschland hatte Spaniens Basketball-Matchwinner Lorenzo Brown noch ein bisschen was zu tun.

Als er am späten Freitagabend auf Finalgegner Frankreich und die Rivalität angesprochen wurde, sagte der Aufbauspieler: „Ich weiß noch nicht allzu viel darüber. Ich werde recherchieren, wenn ich im Hotel bin. Ein Spiel ist noch übrig, wir sind bereit zu spielen.“ Am Sonntagabend (20.30 Uhr/Magentasport) kommt es in Berlin zum Finale der beiden europäischen Basketball-Schwergewichte.