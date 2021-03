Basketball-Königsklasse : Euroleague-Pleite für Bayern-Basketballer in Spanien

Gasteiz Die Basketballer des FC Bayern München müssen weiter um die erstmalige Teilnahme an den Euroleague-Playoffs bangen.

Zudem verloren die Münchner in dieser Phase auch noch Trainer Andrea Trinchieri, der nach seinem zweiten technischen Foul in die Kabine musste. Mit 13 Punkten in Serie konnte Bayern den Rückstand zum Ende des dritten Viertels verkürzen (45:60) und kam auch im Schlussdurchgang näher heran (64:71/36.). Die Aufholjagd kam allerdings zu spät, die Niederlage war perfekt. Jalen Reynolds traf für die Münchner mit 18 Punkten am besten.