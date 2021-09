BBL-Geschäftsführer : Euroleague: Holz glaubt an starke Bayern - „Chance gegeben“

München Basketball-Boss Stefan Holz kann sich eine weitere starke Euroleague-Saison des FC Bayern München bestens vorstellen.

Die Bayern, die am Donnerstag (20.05 Uhr) bei Maccabi Tel Aviv in den internationalen Wettbewerb starten, standen vergangene Saison im Viertelfinale und verpassten den Sprung ins Final Four nur ganz knapp. Diesmal findet das Turnier der besten vier europäischen Clubs in Berlin statt. Zunächst werden in der Liga mit 18 Teams aber 34 Vorrundenspieltage absolviert.