Basketball Eurocup Eurocup: Ulmer Basketballer mit Auftaktsieg in Polen

Nach der Pause waren es erneut die Polen, die sich absetzten. Der Bundesligist leistete sich in dieser Phase zu viele Fouls gegen die physisch starken Hausherren. Ulm blieb jedoch in Schlagdistanz und schaffte eine Minute vor dem regulären Ende den Ausgleich sowie wenig später die Führung (81:79). Die glich Sopot nach einem Ulmer Ballverlust drei Sekunden vor Ende wieder aus, sodass es in die Verlängerung ging. In der blieb es weiter eng, bis Jessup für die Donauschwaben mit einem Dreipunktewurf traf.