Testspiele Erst Frauen, dann Männer: Basketball-Doppelpack vor Olympia

Am 19. Juli treten in Berlin zunächst (17.15 Uhr) die Frauen von Lisa Thomaidis gegen Nigeria an, bevor später (20.00 Uhr) die Weltmeister um Dennis Schröder ein Testspiel gegen Olympia-Gegner Japan bestreiten. Erstmals in der Geschichte haben sich beide Teams für das olympische Turnier, das zunächst in Lille und anschließend in Paris ausgespielt wird, qualifiziert.