Olympia-Qualifikation : Erholung nach dem Zittersieg: DBB-Team vor Russland-Spiel

Split Der erste Schritt ist getan. Doch um sich für Olympia zu qualifizieren, müssen sich die deutschen Basketballer deutlich steigern. Schon gegen Russland muss am Donnerstag mehr kommen.

Der Sprung ins Wasser bleibt den deutschen Korbjägern allerdings verwehrt. Zwar liegt die Unterkunft direkt am Meer, aus den Zimmern blicken die Spieler aufs blaue Wasser. Durch die strikten Corona-Regeln fallen das Baden oder der Spaziergang am Strand aber aus. Das Hotel darf nur zum Training und zu den Spielen in der Spaladium Arena verlassen werden, ansonsten sind alle sechs Teams in einer sogenannten Blase untergebracht. „Klar ist da der Kopf langsam auf Leerlauf, aber wir sind es ja schon gewohnt“, sagte Obst.