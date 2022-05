Basketball-Playoffs : Einseitiger BBL-Klassiker: Alba besiegt Bamberg erneut klar

Berlin Meister Alba Berlin dominiert weiter den alten Basketball-Klassiker mit dem früheren Serienchampion Brose Bamberg.

Zwei Tage nach dem deutlichen Auftaktsieg setzten sich die Hauptstädter erneut durch und führen nach dem 97:85 (47:34) in der Best-of-five-Serie mit 2:0. Bester Werfer des Favoriten war Jaleen Smith mit 18 Punkten. Bambergs Defensive zeigte sich diesmal etwas verbessert. In die Nähe eines Sieges kamen die Franken aber erneut nicht.

Um doch noch ins Halbfinale einziehen zu können, müsste Bamberg nun drei Spiele in Serie gewinnen. Die nächsten beiden Partien würden dabei in Bamberg stattfinden, ein mögliches fünftes Spiel wäre wieder in Berlin. Im folgenden Halbfinale sind die MHP Riesen Ludwigsburg und ratiopharm Ulm die möglichen Gegner. Ludwigsburg hatte am Samstag das erste Spiel nach zwei Verlängerungen für sich entschieden.