Basketball-Nationalspieler „Eine Milliarde“ möglich: Wagner wird zum Basketball-Krösus

„Er kann eine Milliarde Dollar verdienen in seiner Karriere, so viel Geld ist in der Liga“, sagte Kapitän Dennis Schröder in Köln. Der Multimillionen-Deal war im Nationalteam sofort Thema, Mitspieler und Trainer beglückwünschten den Jungstar. „Ich bin extrem stolz, dass er es geschafft hat. Als er angefangen hat bei uns, war er gleich so bodenständig. Er ist charakterlich sehr, sehr stark. Menschlich hat er sich das verdient, auf dem Feld natürlich auch“, fügte Schröder lobend an.