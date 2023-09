Basketball-Boss „Ein Unding“: Weiss schimpft auf deutsches Sportsystem

Diskus-Olympiasieger Robert Harting hatte bereits am Sonntagabend deutliche Kritik an dem System geübt. „Wenn Basketballer jetzt vom BMI oder ähnlicher politischen Ebene eingeladen werden, dann muss das zwingend der Tod für das PotAS System sein“, schrieb Harting am Sonntag beim Portal X (früher Twitter). „Man kann Sport nicht im politischen Verwaltungsstil formen“, monierte er.