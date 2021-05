Anadolu Efes Istanbul : „Ein Traum wird wahr“: Pleiß feiert Triumph in Euroleague

Köln In der Heimat feiert Tibor Pleiß den größten Triumph seiner Basketball-Karriere. Als erster deutscher Basketballer seit 18 Jahren gewinnt der Ex-NBA-Profi den Titel in der europäischen Königsklasse. Auch eine Verletzung kann die Freude nicht schmälern.

„Es sind so viel Adrenalin und so viele Emotionen, das Bein ist nicht wichtig. Ein Traum wird wahr. Das ist die Kirsche auf der Torte“, schwärmte der 31 Jahre alte Rheinländer nach dem 86:81 mit Anadolu Efes Istanbul im Endspiel des Final Four gegen den FC Barcelona in Köln. Immer wieder schaute Pleiß nach seiner Familie auf der Tribüne der Arena. „Das ist der geilste Moment meines Lebens. In meiner Heimatstadt das Ding zu gewinnen - dass ich auf den Platz trete und mein Ding mache, meine Momente hatte, ist unbeschreiblich.“