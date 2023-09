Basketball Doncic lobt Deutschland - Schröder „außergewöhnlich“

Bei Olympia 2021 waren die Slowenen beim 94:70 im Viertelfinale noch klar überlegen. In der EM-Vorrunde 2022 in Deutschland war es beim 88:80 schon knapper. Wenige Tage vor der EM hatte Deutschland mit 90:71 gegen Doncic und Co. in der WM-Qualifikation gewonnen.