Basketball-Supercup : „Die Zukunft“: NBA-Talent Bonga als Energiebringer

Hamburg Im Moment des ersten NBA-Punkts von Isaac Bonga sprang selbst Superstar LeBron James auf und schwenkte aus Freude für den deutschen Youngster sein Handtuch über dem Kopf.

Vergangene Saison machte der 19-Jährige als jüngster aktiver Spieler der kompletten Liga für die Los Angeles Lakers seine ersten Schritte in den USA, nun will er das nächste Sehnsuchtsziel erreichen. „Der Traum von der WM in China ist ziemlich groß“, sagte Bonga nach dem 83:62-Sieg über Ungarn zum Start beim Supercup in Hamburg. „Ich will Energie bringen, durch Defense ins Spiel kommen, dem Team geben, was es gerade braucht: Schnelligkeit, ein Steal, ein Energizer sein.“