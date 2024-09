Basketball Die BBL legt los: Favoriten, Stars, Besonderheiten

In Finals-MVP Carsen Edwards gelang es den Bayern jedoch, den besten Spieler der Finalserie zu halten. Zudem holten die Münchner in Johannes Voigtmann einen Weltmeister und in Oscar da Silva einen weiteren Nationalspieler zurück in die Liga. Insgesamt war die Fluktuation bei den Clubs wieder hoch. Mit Spannung darf abgewartet werden, wer in die Rolle von Livingston II oder Kuhse schlüpft.