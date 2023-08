WM in Japan Deutsche Gruppe: Australiens Basketballer mit klarem Sieg

Neben Australien und Finnland spielen auch Deutschland und Japan in der WM-Gruppe E. Am Sonntag (10.30 Uhr) sind die starken Australier dann Gegner des deutschen Teams um Kapitän Dennis Schröder. Zum Abschluss der Gruppenphase trifft Deutschland am Dienstag (9.30 Uhr) auf die Finnen. Nur die beiden besten Teams erreichen die Zwischenrunde, die ebenfalls im japanischen Okinawa stattfindet.