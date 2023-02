Erfolgreiche Qualifikation : Deutsche Basketballer vor spannendem WM-Sommer

Espoo Die Qualifikation ist erfolgreich beendet, jetzt geht der Blick nach vorne. Die deutschen Basketballer wollen im WM-Sommer wieder für Furore sorgen und stehen vor einem interessanten Programm.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der WM-Qualifikation kehren die Basketballer zurück in ihre Vereine. In den kommenden Wochen geht es für die Profis in den Clubs darum, sich gute Ausgangspositionen für die Playoffs zu verschaffen oder den Abstieg zu vermeiden.

Bundestrainer Gordon Herbert und die Verantwortlichen im Deutschen Basketball Bund werden dagegen die Planungen für die im Sommer auf den Philippinen, in Japan und Indonesien anstehende WM vorantreiben. Schon jetzt zeichnen sich interessante Wochen vor Beginn des Turniers am 25. August ab.

WM-Auslosung Ende April

Anfang August wird Herbert seinen erweiterten WM-Kader vermutlich in Bonn um sich versammeln. Dann sollen auch bereits die ersten NBA-Profis dabei sein. Insgesamt sind rund drei Wochen Vorbereitung geplant. Einer der Höhepunkte wird wieder der Supercup in Hamburg sein, an dem nach dpa-Informationen am zweiten August-Wochenende China, Neuseeland und Kanada teilnehmen werden. Gegen das kanadische Team, bei dem Herbert vor seiner Zeit als deutscher Nationalcoach zum Trainerstab gehörte, ist zudem ein weiteres Testspiel geplant. Läuft alles nach Plan, stehen auf dem Weg zur WM dann noch zwei Höhepunkte auf dem Programm. Das Herbert-Team soll in Abu Dhabi Testspiele gegen Topfavorit USA und Griechenland mit NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo bestreiten.