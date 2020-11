EM-Qualifikation : Deutsche Basketballer verlieren auch gegen Frankreich

Pau Eine Niederlage, die Mut macht! Die deutschen Basketballer haben in der EM-Qualifikation auch gegen Frankreich verloren. Doch die Leistung in Pau machte Mut. Vor allem, weil fast alle Stars fehlten.

Am Ende gelang Frankreich aber doch die Revanche für die Niederlage gegen Deutschland in Vechta im Februar. Bester deutscher Werfer war der Ulmer Andreas Obst mit 16 Punkten. „Es war rund 35 Minuten lang ein sehr hart umkämpftes Spiel. Am Ende haben uns die Foulprobleme auf den großen Positionen Probleme bereitet“, sagte Rödl. Am Freitag hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes gegen Montenegro mit 74:80 verloren. „Wir sind enttäuscht, dass wir hier beide Spiele verloren haben. Aber die Jungs haben hier viele Erfahrungen sammeln können. Das ist sehr wichtig“, sagte Rödl.