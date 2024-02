EM-Qualifikation Deutsche Basketballer ohne Weiler-Babb nach Bulgarien

Der 28 Jahre alte Guard von Bayern München fällt für die Partie in Bulgarien am Sonntag (16.00 Uhr/MagentaSport) wegen eines Trauerfalls in der Familie aus. „Riesenrespekt für Nick, dass er unter diesen Umständen sich bereit erklärt hat, im ersten Spiel dabei zu sein“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert am Abend nach dem klaren 85:61 gegen Montenegro in Ludwigsburg. Weiler-Babb kam in der Partie auf zehn Zähler.