EM-Halbfinale in Berlin : Deutsche Basketballer: Im Griechenland-Modus gegen Spanien

EM-Halbfinale in Berlin

Will mit Griechenland im Kopf die Spanier bezwingen: Johannes Voigtmann jubelt nach einem Punktgewinn. Foto: Soeren Stache/dpa

Berlin Griechenland ist für die deutschen Basketballer längst abgehakt, vor dem Halbfinal-Klassiker gegen Spanien aber in den Köpfen dennoch sehr präsent.

„Wir müssen so rausgehen wie gegen die Griechen“, forderte Vize-Kapitän Johannes Voigtmann vor der Partie gegen den Weltmeister am heutigen Freitag (20.30 Uhr/RTL und Magentasport). Gegen Griechenland war die deutsche Mannschaft im Viertelfinale mit einer beeindruckenden Energie und Treffsicherheit in die Partie gestartet und hatte das Publikum damit früh auf ihre Seite gezogen.