EM-Qualifikation : Deutsche Basketball-Frauen unterliegen Belgien deutlich

Die deutschen Basketball-Frauen unterlagen Belgien in der EM-Quali deutlich. (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa

Kortrijk Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Frauen hat das zweite Gruppenspiel in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2023 deutlich verloren.

Diesmal war es andersherum, denn die Partie in Belgien begann aus Sicht der Gäste planmäßig. Nach dem ersten Viertel führten sie mit 16:12. Ohne Leistungsträgerin Satou Sabally fehlte in der Offensive über weite Strecken aber die nötige Effizienz. Spätestens im Schlussabschnitt machte Belgien alles klar. Die Gastgeberinnen bauten den Vorsprung kontinuierlich aus. Beste Werferin war Emma Meesseman mit 25 Punkten. Für Deutschland war Marie Gülich mit 17 Punkten am treffsichersten.