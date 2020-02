Kampf gegen Rassismus : Der andere Basketballer: Was Konstantin Konga passiert ist

Ludwigsburg Konstantin Konga ist ein veganer und meditierender Profi-Basketballer mit klarer Haltung. Vor etwas weniger als einem halben Jahr wurde der gebürtige Berliner bei einem Bundesliga-Spiel rassistisch beleidigt - und das wohl nur wegen seines Nachnamens. Wie konnte es dazu kommen?

Konstantin Konga ist das, was Sportfans einen „Typen“ nennen. Dem Basketball-Profi mangelt es nicht an Selbstbewusstsein, der Berliner ist weder auf noch neben dem Platz schüchtern.

Er sitzt in einem amerikanischen Burgerladen neben der Basketball-Halle in Ludwigsburg. Konga, seit knapp drei Jahren Veganer, trinkt Tee. „Tiere sind in Stresssituationen, bevor sie geschlachtet werden“, erzählt er. „Meiner Meinung nach isst du das alles mit, diese Leiden und diese Angst, die sie haben.“ Er fühle sich wohl als Veganer, auch wenn es hier anders als in Berlin kaum passende Restaurants gebe. „Ich bin schon eher ein Großstadtkind“, sagt er. Aber: „Ich komm' überall zurecht, meiner Meinung nach.“