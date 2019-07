NBA-Profi : Dennis Schröder und Freundin heiraten in Braunschweig

Dennis Schröder und Freundin heiraten in Braunschweig

Braunschweig Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat seine Freundin Ellen Ziolo geheiratet.

Der 25-Jährige und die Mutter des gemeinsamen Sohns Dennis Malick Junior gaben sich am Samstag in Braunschweig das Ja-Wort und feierten anschließend mit der Hochzeitsgesellschaft in der Volkswagen Halle der niedersächsischen Stadt. Das zeigen Bilder und Videos des Brautpaars und von Familienangehörigen auf Instagram.