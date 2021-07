Olympia-Qualifikation : DBB-Team zittert sich gegen Russland ins Halbfinale

Split Die deutschen Basketballer ziehen beim Qualifikationsturnier für Olympia ins Halbfinale ein. Gegen Russland tut sich das Team von Bundestrainer Henrik Rödl lange schwer. Am Ende gibt es skurrile Szenen.

Damit geht es am Samstag im Halbfinale entweder gegen Gastgeber Kroatien oder Außenseiter Tunesien, die um 20.00 Uhr aufeinander treffen. Im anderen Halbfinale spielen Brasilien und Mexiko gegeneinander. Nur der Gewinner des Turniers qualifiziert sich für die Olympischen Spiele in Tokio.

Vor der Partie hatte es noch große Unklarheit um die Ausgangslage gegeben. Am Mittwoch waren alle Beteiligten davon ausgegangen, dass Deutschland auch eine Niederlage mit sieben Zählern reichen würde, auch die Fiba hatte dies auf ihrer Internetseite publiziert. Am Donnerstag korrigierte der Weltverband wenige Stunden vor Spielbeginn aber seine Angaben. Nur bei einer Niederlage mit bis zu sechs Punkten würde die deutsche Mannschaft ins Halbfinale einziehen, hieß es nun.

Doch wie schon gegen Mexiko fehlte es dem deutschen Spiel nach der turbulenten Vorbereitung an Rhythmus. Die Russen, die am Mittwoch bei der Niederlage gegen Mexiko noch komplett enttäuscht hatten, zogen so schnell auf zehn Punkte davon (17:7). Rödl reagierte mit einer Auszeit und stimmte seine Spieler noch einmal lautstark ein. Mit Erfolg: das deutsche Team agierte nun in der Defensive deutlich aggressiver.