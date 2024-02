Basketball DBB-Team gewinnt Auftakt in EM-Qualifikation

Vor allem Spanien-Legionär Oscar da Silva glänzte mit 19 Punkten. Am Sonntag (16.00 Uhr/Magentasport) geht es für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes in Bulgarien weiter. Die Bulgaren verloren ihre erste Partie in Schweden mit 70:84. Die ersten drei Teams qualifizieren sich für die Europameisterschaft in Finnland, Lettland, Polen und Zypern im kommenden Jahr.