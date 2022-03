Basketball : DBB-Präsident rechnet mit NBA-Star Schröder bei Heim-EM

Heidelberg DBB-Präsident Ingo Weiss geht fest davon aus, dass NBA-Star Dennis Schröder im September bei der Heim-EM mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin dabei ist.

„Die Summe, die wir versichern müssen, ist dieses Mal ja nicht so hoch“, sagte Weiss am Rande des WM-Qualifikationsspiels gegen Israel in Heidelberg bei Magenta Sport. „Da wird sich eine Lösung finden. Und die Lösung lautet, dass Dennis Schröder bei der EM dabei ist“, sagte Weiss.