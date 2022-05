Basketball-EM : DBB-Coach Herbert zu NBA-Jungstar Wagner: „Tür offen“

Berlin- Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat NBA-Jungstar Franz Wagner einen Platz in der deutschen Mannschaft bei der Europameisterschaft im Sommer in Aussicht gestellt.

„Franz war herausragend in seiner ersten NBA-Saison. Er ist aber auch erst 20 Jahre alt. Die Tür ist offen, aber Spieler müssen Zeit und Schweiß für das Nationalteam opfern. Das ist nicht immer selbstverständlich“, sagte Herbert der Zeitung „nd.DieWoche“. Die EM findet vom 1. bis 18. September in vier Ländern statt, darunter in Deutschland mit den Standorten Köln und Berlin. Der 20 Jahre alte Wagner von den Orlando Magic wurde in Berlin geboren, hat bislang allerdings noch kein Spiel für die A-Nationalmannschaft bestritten.