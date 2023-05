Basketball DBB-Basketballerinnen absolvieren vor EM sechs Testspiele

Am 26. Mai (16.00 Uhr), 27. Mai (19.00 Uhr) und 28. Mai (16.00 Uhr) stehen in Istanbul Testspiele gegen Lettland, die Türkei und Tschechien an. Am 4. und 5. Juni wird in Tel Aviv zweimal gegen Israel getestet, am 11. Juni in Pordenone gegen Italien. Die Uhrzeiten dieser drei Spiele sind noch offen.